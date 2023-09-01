البرنامج التخصصي لكلية التمريض بجامعة الإسكندرية.. شروط وموعد التقديم

أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية، عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج البكالوريوس في علوم التمريض التخصصي، «برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة»، بدءا من العام الجامعي الحالي 2023 / 2024.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل التقديم في البرنامج الخاص بكلية التمريض جامعة الإسكندرية، ورابط التسجيل، بحسب ما أعلنته الكلية في بيان رسمي.

الفئات المتاح لها التقديم في برنامج تمريض الإسكندرية

- الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الحديثة 2023 علمي علوم، بحد أدنى 80.6%.

- الطلاب الراغبين في نقل القيد «التحويل» من الكليات غير المناظرة التابعة لجامعة الإسكندرية، على أن يكون الطالب حاصلا على مجموع الحد الأدنى لقطاع التمريض سنة حصوله على الثانوية العامة علمي علوم، مع التأكيد على عدم سحب ملف الطالب من كليته إلا بعد تأكيد قبوله في البرنامج.

- الحاصلون علي دبلوم التمريض سواء من المعهد الفني للتمريض أو المعهد الفني الصحي شعبة تمريض، مع التأكيد على شرط التفرغ للدراسة.

كيفية التقديم في برنامج تمريض الإسكندرية

ويمكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التوجه لمقر كلية التمريض جامعة الإسكندرية، 9 شارع أدمون فرمون سموحة، قسم شئون الطلاب، بدءا من الأحد 3 سبتمبر وحتى الخميس 7 سبتمبر، من 9 صباحا وحتى 1 ظهرا.

- يجب وضع جميع المستندات المطلوبة وتسليمها لشئون الطلاب في ملف أصفر لطلاب الثانوية العامة المستجدين، وأزرق للطلاب الراغبين في نقل القيد «التحويل» من كليات غير مناظرة تابعة لجامعة الإسكندرية، وأخضر للطلاب الحاصلين على دبلوم التمريض، ويمكن تسجيل البيانات من خلال الرابط هــنــا.

وسيتم قبول أعداد الطلاب طبقا للطاقة الاستيعابية للبرنامج بأسبقية التقديم، وفي حالة القبول المبدئي لا يعد الطالب مقيدا بالبرنامج إلا بعد استكمال المستندات المطلوبة وسداد المصروفات المستحقة.