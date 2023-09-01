دليلك لتجنب زحمة شواطئ الإسكندرية في «الويك إند».. اعرف الأماكن الفاضية

إقبال كبير تشهده شواطئ الإسكندرية خلال إجازة عطلة نهاية الأسبوع، تزامنا مع أول أيام شهر سبتمبر، إذ تستقبل المدينة الساحلية يوميا آلاف المواطنين من محبي وعاشقي الإسكندرية، الأمر الذي يحتاج إلى معرفة الشواطئ الأقل كثافة للاستمتاع بالبحر.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية نصائح للمصطافين الوافدين على شواطئ الإسكندرية خلال إجازة «الويك إند»، لتجنب الازدحام ومعرفة الشواطئ ذات الكثافة الأقل بالإضافة إلى حالة البحر، بحسب ما أعلنه تقرير منتصف النهار من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

نسب الإقبال على شواطئ الإسكندرية

وتبرز النصيحة الأولى في الوقت الراهن لراغبي الاستجمام فقط دون نزول المياه بالابتعاد عن شواطئ القطاع الشرقي كونها حققت نسب إشغال عالية، حيث تراوحت نسب الإشغال بين 70% إلى 90% في القطاع الشرقي، لذا يفضل الذهاب إلى شواطئ القطاع الغربي للاستجمام، كونها حققت نسب إشغال متوسطة بين 35% إلى 50%.

شواطئ كاملة العدد بالإسكندرية

وكشفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عن شواطئ كاملة العدد في الوقت الراهن، لذا لم تعد تستقبل مصطافين بسبب الازدحام وهي «أبو هيف والعصافرة وإيناس حقي وإسحاق حلمي».

شواطئ نسب إشغالها متوسطة

فيما جاءت باقي شواطئ الإسكندرية في مرتبة الإشغال المتوسط التي يتواجد بها أماكن للدخول على رأسها تلك الشواطئ، وهي شاطئ السرايا العام ونسبة الإشغال حوالي 50%، وشاطئ محمود سعيد نسبة الإشغال 20%، وشاطئ فريسكا نسبة الإشغال 40%.

حالة الأمواج على شواطئ الإسكندرية

وتباينت حالة البحر ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يمثل فرصة مميزة لنزول مياه البحر، مع استمرار فتح الشواطئ ورفع الرايات الخضراء.