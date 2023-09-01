«الداخلية» تكشف عن تفاصيل إنهاء حياة مسنة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة مسنة بالإسكندرية، وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، إذ ذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بالعثور على جُثة ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم بأحد العقارات بدائرة القسم.

تحديد مرتبكي الواقعة

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم «ربة منزل، ونجلتها، وزوج نجلتها، ولهم معلومات جنائية، ومُقيمين بالعقار محل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرروا بقيامهم بالإتفاق فيما بينهم على سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، وبتاريخ الواقعة قامت الأولى والثانية باستدراجها للشقة سكنهما كونهما تربطهما علاقة جيرة سابقة، وقامتا بالتعدي عليها حتى فارقت الحياة والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية «6 غويشة، سلسلة، قرط، خاتم ومبلغ مالي».

تفاصيل الواقعة

وعقب ذلك أخبرتا الثالث وقامتا بتسليمه خاتم ذهبي خاص بالمجني عليها لبيعه وإحضار سيارة لمساعدتهم في التخلص من الجثمان، حيث قام ببيع الخاتم الذهبي لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية «سىء النية» ولم يفى بوعده لهما ولم يُحضر السيارة، ولدى محاولتها التخلص من الجثمان وحال نزولهما به على سلم العقار شعرت بهما إحدى قاطنات العقار فقامتا بترك الجثمان بمكان العثور وإنصرفتا خشية إفتضاح أمرهما .

كما أرشدوا عن المشغولات الذهبية المستولى عليها بمسكنهما وإنفاق المبلغ المالي، كما أمكن ضبط العميل سيئ النية وبحوزته الخاتم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.