فعالية رياضية صباحية بمشاركة 120 شخصا على شاطئ الإسكندرية

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن منشطي الأحياء السكنية يتجمعون صباح كل يوم جمعة، لمشاركة المواطنين الألعاب والتدريبات الرياضية، لنشر ثقافة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

وأضافت صفاء الشريف: تم عمل فعالية رياضية صباح اليوم على شاطيء البحر الأبيض، شارك فيها 120 شخصًا من مختلف الأعمار، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

الرياضة أسلوب حياة في الإسكندرية

وأضافت صفاء الشريف، أنه في إطار جعل الرياضة أسلوب حياة وتعزيز المشاركات المجتمعية للنشىء، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، إقيم صباح اليوم احتفال بمشاركة منشطي الأحياء السكنية، للجري، وتم عمل تدريبات وسط جو مبهج.

وأشارت «الشريف»، إلى أن هذا المشروع ينفذ منذ أكثر من 4 سنوات ويعد أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القياده السياسية، ما يعكس مدى اهتمامها بالشباب.