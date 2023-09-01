بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تعرف على آخر أيام تسجيل الرغبات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتظام عملية اختبارات القدرات لتنسيق الدبلومات الفنية 2023، التي بدأت أمس الخميس، وتستمر حتى الأحد 3 سبتمبر، منوهة بأن الاختبارات تعقد بالكليات المعنية، في الفترة من السبت 2 سبتمبر حتى الاثنين 4 سبتمبر 2023.

خطوات التسجيل لتنسيق الدبلومات الفنية 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوات التسجيل لتنسيق الدبلومات الفنية 2023، وهي:

- الدخول على موقع التنسيق من هنــــا .

- الدخول على صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات عن طريق رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب وكود التنسيق.

- ظهور بيانات الطالب متضمنة اسم الطالب ورقم جلوسه.

- على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب.

- ظهور قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

- اختيار نوع القدرات.

- تحديد موعد أداء الاختبارات.

- التوجه للكلية لإجراء الاختبارات.

- طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وشددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة الالتزام بتأدية اختبارات تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وفقا للتوزيع الجغرافي، مؤكدة أنه لا يسمح تأدية أي اختبارات خارج هذا النطاق.

شروط التقدم لاختبارات تنسيق الدبلومات الفنية 2023

- أن يكون الطالب حاصل على مجموع لا يقل عن 75%.

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب حاصل على الدبلوم لسنة 2022 - 2023.

- أن يكون الطالب حاصل على المؤهل في إحدى التخصصات المذكورة بالبيان فقط.