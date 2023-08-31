«التعليم العالي» تغلق الأكاديمية الأمريكية للتدريب بالقاهرة.. غير معتمدة

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق مقر المنشأة المُسماة الأكاديمية الأمريكية للتدريب Atc، في مقرها بـ10 شارع أنور المفتي، متفرع من شارع الطيران بمدينة نصر، بالقاهرة)، والتي تدعي قبول الطلاب الحاصلين على الإعدادية، والثانوية العامة، والأزهرية، والدبلومات الفنية، وطلبة الجامعات والمعاهد بمختلف أقسامها «صناعي - تجاري - زراعي – زخرفي»، وتروج لنفسها بمنح الخريجين شهادات معتمدة وموثقة بعد إتقان مهارات الدراسة النظرية والعملية، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

مجابهة اليكانات الوهمية

وخاطب وزير التعليم العالي، اللواء محافظ القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية تجاه المنشأة المذكورة، فضلًا عن مخاطبة وزير الصحة والسكان، ووزير التموين والتجارة الداخلية؛ لإعمال شأن الوزارتين.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وزارة التعليم العالي

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى «البكالوريوس، الليسانس»، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.