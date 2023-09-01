تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة.. «اعرف بقى بكام»

تراجع سعر جرام الذهب عيار21 نحو 5 جنيهات في منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 1-9-2023، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 2215 جنيها بدون مصنعية، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2531 جنيها، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، حيث سجل نحو 2320 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، وسجل 2215 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 1899 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1477 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لأخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضاً بمحلات الصاغة، وبلغ نحو 17720 جنيها للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية 1935 دولاراً.