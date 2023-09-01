أزهري: الإيمان سبيل الحفاظ على الرزق وجلب البركة

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إنَّ البركة في الأرزاق من مال وعمر وصحة وعافية وستر، موضحاً أنَّ عطاء الله من البركة لا يكون إلا لأهل الإيمان ليجدوا حلاوة في هذا الرزق واستمتاع به وإنفاق في أوجه الخير على مراده وحفظ للرزق فلا يُشقى بنقص منه.

القصبي: الله ربط العطاء بالإيمان

وأضاف «القصبي» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ المتأمل في القرآن يجد ربط الله عطاؤه بـ الإيمان وليس الإسلام، وفي القرآن قوله عز وجل: «يا أيها الذين آمنوا»، والمتتبع لحفظه سبحانه لأشخاص في كتابه أطلق عليهم «الإيمان» وذلك في قوله: «إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ»، «الله ولي الذين آمنوا»، «الله مولى الذين آمنوا».

الإيمان هو سبيل العطاء

وتابع أستاذ الحديث، أنَّ الإيمان هو السبيل لعطاء الله عز وجل والبركة في عطاءه، وكما علمنا النبي – صلى الله عليه وسلم – أنَّ الإيمان هو السبيل لحفظ الرزق وجلب البركة.