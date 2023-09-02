«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

أجابت هيئة السكك الحديدية، على جميع الأسئلة المتعلقة بحجز التذاكر إلكترونيا، سواء من موقعها الإلكتروني أو عبر الهاتف المحمول، وعدد التذاكر المتاح حجزها ومدة استرجاعها في حالة الرغبة، وذلك في إطار حرص وزارة النقل على توفير كافة الوسائل الحديثة لحجز تذاكر السكك الحديدية، تيسيرا على المواطنين من رواد السكك الحديدية.

ونستعرض في سؤال وجواب، كل ما تريد معرفته عن كيفية حجز تذاكر القطارات «أون لاين».. كما يلي.

كيف يمكن حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية إلكترونيا «أون لاين»؟

حرصت هيئة السكك الحديدية، على إتاحة خدمة حجز تذاكر قطارات السكة الحديد «أونلاين» عبر موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على الإنترنت، ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول.

ما هي آليات حجز التذاكر؟

وفق تقرير لهيئة السكك الحديدية، يستطيع الراكب حجز تذاكر القطارات عبر الإنترنت أو الموبايل، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونيا.

هل يمكن طباعة التذكرة؟

يمكن للراكب طباعة التذكرة أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

وما هي البيانات المطلوبة للحجز؟

تشتمل البيانات الأساسية على الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني، بما يتيح حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بخمسة عشر يوماً.

وكم عدد التذاكر المتاح حجزها؟

يمكن للراكب حجز 4 تذاكر في اليوم الواحد، وتستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة.

هل يمكن إلغاء التذكرة؟

وفق هيئة السكك الحديدية، فإنه يمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونياً على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة.

وما هي روابط حجز التذاكر؟

يمكن للركاب الحجز عن طريق موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر (من هنــــــــا)، أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه تحت اسم ENR Tickets، الذي يتوفر حاليا للهواتف الأندرويد على سوق جوجل (من هنـــــــــا).