«السكة الحديد»: إلغاء اختصارات قطارات بشبرا الخيمة لتطوير برج الإشارات

ألغت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر الجاري، اختصار القطارات السياحية من محطة شبرا الخيمة، على أن يكون قيامها ووصولها لمحطة القاهرة، بعد الانتهاء من أعمال تطوير برج الإشارات الرئيسي في إطار خطة الهيئة لتطوير المنظومة.

القطارات السياحية التي تم إلغاء اختصارها

وأكدت الهيئة وفق تقرير لها، أن القطارات السياحية التي تم إلغاء اختصارها بمحطة شبرا الخيمة هي قطاري 956 / 945 سياحي «بورسعيد - القاهرة»، وقطاري 994 / 965 سياحي «دمياط - القاهرة»، وقطاري 1914 / 1915 سياحي «المنصورة - القاهرة»، وقطاري 964 / 969 سياحي «دمياط - القاهرة».

وبررت هيئة السكك الحديدية، إلغاء الاختصارات بالانتهاء من تطوير برج الشمال بمحطة القاهرة ضمن خطة تطوير منظومة الإشارات الجديدة والتي تعد جزءً من خطة التطوير الشاملة التي تقوم بها وزارة النقل بكافة القطاعات لزيادة عوامل السلامة والأمان وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

محمد عامر: استمرار أعمال تطوير منظومة السكك الحديدية

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة، أن عمليات تطوير منظومة السكك الحديدية في مصر، سواء بتطوير نظم الإشارات أو تطوير القطارات أو إضافة نوعيات جديدة من القطارات التي تقدم خدمات على مستوى متميز لجمهور الركاب أدت بشكل كبير إلى تقليل بشكل كبير حوادث القطارات.

وأضاف المهندس محمد عامر، أن الهيئة مستمرة في أعمال التطوير، ومنها على سبيل المثال إنشاء محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، التي تعد المحطة الأكبر في مصر، والتي تقدم خدمات جديدة في الانتقال والسفر.