«الوزراء» يصدر قرارات بشأن قطارات السكة الحديد.. خطة تشغيل تضمن إجراء الصيانة

وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة النقل بمنح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع باستخدام قطارات وشبكة خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى تحالف من شركتين، موضحاً في بيان صادر عنه اليوم، أن الاتفاق يعزز جهود هيئة السكة الحديد لتطوير استخدامات شبكة السكك الحديدية والتشغيل الأمثل لها.

وأضاف قرار مجلس الوزراء، أن الالتزام ينص على خطة للتشغيل تضمن الالتزام بإجراء ما يلزم من تحسينات وأعمال صيانة لهذا المرفق الحيوي المهم.

إدارة وتشغيل عربات النوم

كما وافق مجلس الوزراء على منح وزارة النقل التزام إدارة وتشغيل عربات النوم بأنواعها، وعربات النادي الملحقة بقطارات النوم، وكذلك بوفيهات القطارات المكيفة بجميع أنواعها، وأيضاً المطبخ المخصص لتجهيز الوجبات الموجود بورش فرز القاهرة، إلى جانب إدارة بعض نقاط البيع على الأرصفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى إحدى الشركات.

تعظيم المشاركة مع القطاع الخاص

وأضاف قرار مجلس الوزراء، أنَّ ذلك يأتي في ضوء توجه وزارة النقل لتعظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مختلف مشروعات النقل وبصفة خاصة في مجال إدارة وتشغيل قطاعات السكك الحديدية، إلى جانب الاستفادة من تزايد الطلب على استخدام قطارات النوم من السياحة الداخلية والخارجية لتعظيم الإيرادات من العملة الأجنبية، مع تقديم خدمة مميزة للجمهور.