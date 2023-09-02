حددت وزارة التعليم العالي 3 أيام، من أجل التقديم في تنسيق المرحلة الثالثة لخريجي الثانوية العامة 2023، بعد أن جاء الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الثالثة، 205 درجة للشعبتين الأدبي والعلمي، ويتطلع الطلاب إلى معرفة مؤشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة للشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة.

مؤشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة للشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثالثة مقاربا للعام الماضي، مما يجعل مؤشرات تنسيق كليات جامعة المنصورة للشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة كالتالي:

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 233.0 درجة.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة 224.0 درجة.

- تربية نوعية فنية المنصورة 222.0 درجة.

- تربية رياضية بنات المنصورة 216.0 درجة.

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 216.0 درجة.

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 209.0 درجة.

مؤشرات تنسيق معاهد المرحلة الثالثة بمحافظة الدقهلية

- الفني التجاري بالمطرية 234.0 درجة.

- الفني التجاري بالمنصورة 234.0 درجة.

- العالي خدمة اجتماعية المنصورة 225.0 درجة.

- المعهد العالي للغات بالمنصورة 225.0 درجة.

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 215.0 درجة.

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة 215.0 درجة.

- مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 211.0 درجة.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 209.0

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 208.0 درجة.

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة 208.0 درجة.

ويمكن التقديم إلى تنسيق المرحلة الثالثة من هنا