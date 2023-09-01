أماكن شاغرة بمعاهد تابعة للتعليم العالي في تنسيق المرحلة الثالثة

أكدت وزارة التعليم العالي، على وجود عدد من الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، في المعاهد الفنية الصحية، التابعة لوزارة الصحة، وتضم 12 معهدًا، وأيضا معاهد الحاسب الآلي، وتضم 15 معهدا.

المعاهد الصحية

وكشفت الوزارة عن أسماء المعاهد الفنية، وهي:

1. المعهد الفني الصحي بإمبابة

2. المعهد الفني الصحي بالإسكندرية

3. المعهد الفني الصحي بطنطا

4. المعهد الفني الصحي ببنها

5. المعهد الفني الصحي بالمنصورة

6. المعهد الفني الصحي بالزقازيق

7. المعهد الفني الصحي ببورسعيد

8. المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية

9. المعهد الفني الصحي ببني سويف

10. المعهد الفني الصحي بأسيوط

11. المعهد الفني الصحي بسوهاج

12. المعهد الفني الصحي بأسوان.

معاهد الحاسب ونظم المعلومات

كما أعلنت الوزارة عن معاهد شعبة علوم الحاسب ونظم المعلومات وتضم 15 معهدا كالتالي:

1. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة

2. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

3. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ 6 أكتوبر

4. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات طريق بلبيس. الصحراوي ك21

5. معهد طيبة العالي للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

6. معهد الفراعنة العالي للحاسب ونظم المعلومات والإدارة – المريوطية - الهرم

7. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

8. المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة

9. المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ.

10. معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة - بالتجمع الخامس ـ القاهرة الجديدة

11. أكاديمية أخبار اليوم بـ 6 أكتوبر

12. المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

13. معهد مصر العالي للتجارة والحاسبات بالمنصورة

14. معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق بسقارة – الجيزة

15. المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس – القاهرة الجديدة.