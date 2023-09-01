معاهد سياحة وفنادق وخدمة اجتماعية متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة

مع اقتراب موعد غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أمام الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، حددت وزارة التعليم العالي المعاهد المعتمدة رسميا، والمتاحة أمام الطلاب في مجال السياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية.

معاهد السياحة والفنادق

تضم معاهد السياحة والفنادق 18 معهداً، وهي:

1. المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر.

2. معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

3. المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

4. معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر- جنوب سيناء.

5. المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالسيوف - الإسكندرية.

6. معهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

7. المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط - الإسكندرية.

8. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية (إيجوث).

9. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر (إيجوث).

10. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

11. معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم.

12. المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية.

13. المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (إيجوث).

14. المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة.

15. المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة.

16. المعهد العالي للدراسات النوعية بالهرم - الجيزة.

17. معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بالعريش المقر المؤقت بالإسماعيلية.

18. المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

معاهد الخدمة الاجتماعية

وتضم المعاهد الخاصة العالية للخدمة الاجتماعية 16 معهدًا، وهي:

1. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة.

2. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية.

3. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

4. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور.

5. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان.

6. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

7. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

8. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر.

9. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان - فرع قنا.

10. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

11. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج.

12. المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية.

13. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (طالبات فقط).

14. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

15. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

16. المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج.