خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة.. «لو مقدمتش بالأولى والثانية»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غلق موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة المتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية، والراغبين في تسجيل الرغبات في المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات اليوم الجمعة، حيث قررت الوزارة أن آخر موعد للتقديم سيكون 1 سبتمبر.

وانطلق تنسيق المرحلة الثالثة للالتحاق بالجامعات والمعاهد المختلفة يوم 30 أغسطس، حيث تم إتاحة باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة والناجحين في امتحانات الثانوية العامة دور أول من المتخلفين، بحد أدنى 205 درجة بنسبة 50%.

تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات

وفي السطور التالية، وقبل ساعات قليلة من غلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساءا، تستعرض «الوطن» خطوات تنسيق المرحلة الثالثة.

- في البداية يتم الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- يتم كتابة الرغبات بالترتيب مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها.

- يحدد الطالب قطاعات التخصص المسموح بها للشعبة بالكلية

ومن المقرر وفق المعلن عنه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إرجاء إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للناجحين في الدور الأول للثانوية العامة، حتى تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.