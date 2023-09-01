وليد توفيق لـ«الوطن»: «القلعة» من أهم المهرجانات العربية.. وشكرا للمتحدة

أعرب الفنان وليد توفيق، عن سعادته لمشاركته في مهرجان القاهرة للموسيقى والغناء والمقام في قلعة صلاح الدين حتى نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، مؤكدا أنه من أهم المهرجانات في الوطن العربي.

وليد توفيق يشدو في قلعة صلاح الدين

وليد توفيق من المقرر أن يحيي غدا حفلا غنائيا كبيرا داخل المهرجان، رفقة عدد من نجوم الفن المصري والعربي، وسيقدم خلاله وصلة غنائية ضخمة، من بين أهم وأبرز اغنياته.

قدم توفيق خلال حديثه لـ«الوطن»، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، على دورها الكبير في نشر المهرجان عربيا، من خلاله نقله عبر قناة الحياة.

وليد توفيق: مهرجان القلعة جمع كل طوائف الشعب المصري

أكد توفيق سعادته لمشاركته لأول مرة في المهرجان الذي يراه واحدا من أهم المهرجانات عربيا، قائلا: «مهرجان القلعة حاليا لا يقل في أهميته عن مهرجانات جرش وبيت الدين، وأصبح له مكانة كبيرة في الوطن العربي».

وشدد على أهمية المهرجان، كونه استقطب عددا كبيرا من طوائف الشعب المصري المختلفة.