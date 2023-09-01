عالم بالأزهر: لا يستشعر يسر الدين إلا المحب لله ورسوله

قال الأستاذ الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ التعلق بالنبي – صلى الله عليه وسلم – والصالحين، يشعرك بيسر هذا الدين، وييسر عليك العبادة، موضحا أن المحبة هي الأساس وشرط للتيسير، و«كلما زاد يقينك وثقتك بالله وتعلقك بالنبي كلما تيسرت عليك العبادة.. وهذه أمورك قلبية».

جبر: لا يشعر بيسر الدين إلا المحب لله ورسوله

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك» والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنه لا يشعر بيسر الدين إلا المتعلق بالحبيب المصطفى وأنبياء الله والصالحين ومكارم الأخلاق ويحب الله، وتكون المحبة أساس العلاقة.

محبة المؤمنين تيسر الدين

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنَّ محبة المؤمنين تيسر الدين، مستشهدا بقول النبي: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، وحديث آخر: «لا يُؤْمِنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من نفسه وماله وولدِهِ، ووالدِهِ، والناسِ أجمعينَ»، و«لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوته حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»، وحديث «المرء مع من أحب».