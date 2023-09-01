عبد الغفار: حملة «100 مليون صحة» تشمل إجراء الجراحات المختلفة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك متابعة يومية فيما يخص أعداد المقبلين على مبادرة «100 يوم صحة»، كما أن الوزارة لديها قاعدة بيانات بحوالي 70 مليون مواطن، ويتم الاستفادة منها في التواصل والمتابعة مع المواطنين، بالإضافة إلى قاعدة بيانات الخاصة بالأمهات والمواليد.

حملة «100 مليون صحة»

وأضاف عبدالغفار، في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «بصراحة» على قناة «الحياة»، أن حملة «100 مليون صحة» ليست للكشف فقط، إذ هناك تشخيص وعلاج، وحتى لو احتاج الأمر التدخل الجراحي، وهناك مبادرات إلحاحية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، لطمأنة المواطن بأن الرئيس والحكومة يقفون مع المواطن من أجل صحة أفضل وتقديم الرعاية الطبية.

خطوط ساخنة للحملة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، قائلًا «نعمل أن يكون هناك كشف مناسب، وهناك خطوط ساخنة حددتها الوزارة للمواطنين تعمل على مدار الـ24 ساعة، للاستفادة من خدمات الحملة».