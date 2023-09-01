جامعة الزقازيق تحتفل بالعيد القومي للشرقية: «عرابي» رمز الوطنية والكرامة

زار الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، ديوان عام محافظة الشرقية، لتهنئة الدكتور ممدوح غراب بمناسبة العيد القومي للمحافظة الموافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

وجاء اللقاء بحضور د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، و د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، و د.شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، و د.أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، و م.سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووكلاء وزارات الأوقاف والري والشباب والرياضة، ومدير هيئة الأبنية التعليمة بالشرقية، والنائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب بالشرقية.

وأدى الحضور صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، رفقة مفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية، واللواء محمد صلاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية.

وأوضح محافظ الشرقية أن شهر سبتمبر الجاري سوف يشهد افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة ابتهاجا بالعيد القومي، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي استمراراً لمشروعات سابقة، وامتدادا لمشروعات لاحقة تنفذ علي أرض الشرقية، لتساهم في إحداث التنمية الشاملة، وتوفير حياة أفضل للمواطنين، كما سيتم تنظيم احتفالية في التاسع من سبتمبر الجاري استمرارًا لاحتفالات المحافظة بالعيد القومي.

الزعيم أحمد عرابي شعار التكريم

وتقدم د.خالد الدرندلي بخالص التهنئة للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية والمواطنين بالمحافظة بمناسبة العيد القومى، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي مطالبا بالحرية وحقوق الشعب.

وأشار الدرندلي، إلى أن جامعة الزقازيق منذ إنشاءها على أرض محافظة الشرقية عام 1974، وهي تتخذ من صورة الزعيم أحمد عرابي شعارا لها، تكريما لهذا الابن البار ومواقفه الوطنية الشريفة عبر التاريخ.

العيد القومي لمحافظة الشرقية

ورحب د.ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالوزراء ورئيس الجامعة والحضور، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي، الذي يخلد يوماً يرمز للعزة والكرامة والمطالبة بالحقوق والحريات، داعياً المولى عز وجل أن يديم على أبناء الشرقية التوفيق، والمزيد من التقدم والازدهار، وتحقيق الإنجازات على هذه الأرض الطيبة، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.