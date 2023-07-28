«بوليتيكو»: واشنطن ترسل دبابات أبرامز لأوكرانيا في سبتمبر 2023

أفادت صحيفة «بوليتيكو»، أن دبابات أبرامز الأمريكية ستصل إلى أوكرانيا بحلول شهر سبتمبر المقبل، حيث نقلت الصحيفة الأمريكية عن 6 مصادر معنية بالتخطيط لعملية إرسال الدبابات، أن القوات الأوكرانية تضغط من أجل استعادة السيطرة على الأراضي، التي فقدتها لصالح القوات الروسية.

بوليتيكو: التقرير اعتمد على معلومات من 6 مسؤولين أمريكيين

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المصادر الستة هم، مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، ومسؤول أمريكي، ومسؤول في الصناعة، ومساعد في الكونجرس وآخرين على صلة بالمناقشات، ورفضوا الكشف عن هويتهم لمناقشة الخطط السرية التي لم يتم الإعلان عنها بعد.

وأضافت الصحيفة الأمريكية: «تتمثل الخطة في إرسال عدة دبابات أبرامز إلى ألمانيا في أغسطس، حيث ستخضع لعمليات تجديد نهائية، وبمجرد اكتمال هذه العملية، سيتم شحن الدفعة الأولى من أبرامز إلى أوكرانيا في الشهر التالي، حيث تمثل عمليات التسليم المحتملة لشهر أغسطس وسبتمبر الإطار الزمني الأكثر تحديدا الذي تم توفيره لتنطلق دبابة القتال الأمريكية الرئيسية إلى ساحة المعركة بين أوكرانيا وروسيا».

مسؤول أمريكي: «أبرامز» ستكون في أيدي أوكرانيا خلال الخريف

من جهتهم قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في وقت سابق إن دبابات أبرامز ستكون في أيدي أوكرانيا في وقت ما في خريف العام 2023.

وسترسل الولايات المتحدة دبابات أبرامز من الطراز «إم1إيه1» الأقدم بدلاً من الطراز «إم1إيه2» الأكثر حداثة، والذي سيستغرق عامًا للوصول إلى أوكرانيا، بحسب «بوليتيكو».