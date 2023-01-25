حزمة مساعدات أمريكية مرتقبة إلى «كييف» بينها 50 دبابة «إم 1 أبرامز»

شهدت الأزمة الأوكرانية، تطورات متسارعة على كافة الأصعدة، سواء كانت عسكرية أو سياسية مع استمرار سقوط ضحايا من الجانبين، وتمثلت آخر مستجدات الأزمة في تواتر أنباء حول حزمة مساعدات أمريكية إلى «كييف»، تشمل 50 دبابة من طراز «إم 1 أبرامز».

وكان مسؤول في الإدارة الأمريكية، قال في وقت سابق، إن «واشنطن» قد ترسل دبابات «إم 1 أبرامز»، إلى أوكرانيا، اليوم، مشيرا إلى أن الحزمة قد تشمل ما بين 30 إلى 50 دبابة.

أوروبا تدرس تسليم طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الاتحاد الأوروبي يدرس تسليم طائرات «إف - 16» إلى كييف.

وفي النرويج، قالت مصادر، إن «أوسلو» قد تقرر توريد 8 دبابات «ليوبارد» من أصل 36 إلى أوكرانيا، فيما ستقرر الحكومة شراء دبابات جديدة.

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي في «واشنطن»، أناتولي أنطونوف، إن احتمال تسليم دبابات أمريكية لـ«كييف»، استفزاز صارخ، محذرا من أن بلاده ستدمر المعدات.

أنطونوف: «واشنطن» تحاول عمدا إلحاق هزيمة استراتيجية بـ«موسكو»

وأشار أنطونوف، إلى أن «واشنطن» تحاول عمدا إلحاق هزيمة استراتيجية بـ«موسكو»، مضيفا إن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لاستخدام المساعدات في الهجمات على «شبه جزيرة القرم»، التي ضمتها بلاده إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2014.

بدوره، انتقد النائب الجمهوري، رئيس لجنة «الشؤون الخارجية» بمجلس «النواب» الأمريكي مايكل ماكول في وقت سابق، تأخر السلطات في ألمانيا، بإرسال دبابات «ليوبارد»، إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ومساء أمس الثلاثاء، قصفت القوات الأوكرانية، بـ 6 قذائف من عيار 155 ملم، مدينة «جورلوفكا» الواقعة في «مقاطعة دونيتسك» التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» في 2022، فيما لقي مقاتلان بريطانيان مصرعهما بالقرب من «سوليدار» بـ«مقاطعة دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.