10 معلومات عن دبابات «إم 1 أبرامز» قبل إرسالها من أمريكا إلى أوكرانيا

قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية إن أوكرانيا تفتقد لدبابة القتال الرئيسية الأمريكية «إم 1 أبرامز» خلال أزمتها مع روسيا التي بدأت في فبراير 2022، فيما أعلنت واشنطن، أمس الأربعاء، أنها سترسل إلى كييف عددا من هذا الطراز يتراوح بين 30 و50 دبابة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

معلومات عن «إم 1 أبرامز»

وتستعرض السطور التالية معلومات عن دبابة «إم 1 أبرامز» الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «يورونيوز» الإخبارية كالتالي:

- أمريكية الصنع.

- تعد دبابة القتال الرئيسية لدى الجيش الأمريكي.

- دخلت الخدمة عام 1980 ويصل وزنها إلى نحو 63 طنا.

- تم تسليحها بمدفع عيار 120 ملم ورشاشين عيار 7.62 ملم قادرين على إطلاق آلاف الرصاصات.

أحد أضلاع الثالوث القاتل

- تم تزويدها بمحرك توربيني تبلغ قوته 1.500 حصان.

- تم تصميمها لحرب المدرعات الحديثة، وتشكل مع مدرعات «برادلي» الأمريكية ومدرعات «ماردر» الألمانية الثالوث القاتل في آلية الحرب الحديثة.

- تتميز بدرعها السميك وحركتها السريعة وتعتمد على درع مركب متطور، وخزانة ذخيرة منفصلة في غرفة الإطلاق لسلامة أمن الطاقم.

- لديها القدرة على تجاوز العقبات الخرسانية.

- تعد من أثقل الدبابات القتالية الأساسية في الخدمة حاليا.

- تستخدمها الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من دول الشرق الأوسط، فضلا عن استخدامها في حروب الغرب في مناطق عديدة.