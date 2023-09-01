محمد الباز: أحسد محمد صلاح على إدارته لموهبته.. «أهم صفقة في العالم»

قال الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، إنه يحسد محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي، ليس لأنه أصبح على عتبة أن يصبح اللاعب الأغلى في العالم، بعد العروض التي تتصاعد من اتحاد جدة السعودي لضمه من ليفربول، لكن على هدوء أعصابه وطريقة إدارته لموهبته.

أهم صفقة في العالم

أضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن هناك حالة جدل عالمية حول محمد صلاح، فهناك صحف سعودية وبريطانية وعالمية تتحدث عن صفقة القرن، موضحًا أن صفقة محمد صلاح الآن، أهم صفقة في العالم الآن.

ولفت إلى أنه رغم كل التصريحات والتأكيد والنفي والانفرادات، إلا أن محمد صلاح ملتزم الصمت، هو ومدير أعماله رامي عباس، متابعا: «نجاح محمد صلاح ليس مجانا ووصوله لهذه المكانه ليس مجانا، فهو يدير نفسه بقوة أعصاب، ويعمل بهدوء شديد جدا، ومحدش قدر يستفزه، وهو يوميا ينشر صور من حياته وهو يقضي إجازاته وغيرها».

لم يستطع أحد التوصل إلى حقيقة صفقة صلاح

وأردف: «أشفق على الإعلام في العالم كله لأن محدش قادر يوصل لمعلومة حقيقة حول صفقة صلاح، ومحدش قادر يحسم هل ينتقل صلاح للدوري السعودي أو لا»، منوها بأن محمد صلاح تحول إلى معركة إعلامية، وتغطية صفقة انتقاله أو بقاؤه في ليفربول بالأمنيات فكل فريق يقول ما يتمناه.

وأشار إلى أن الموضوع ليس مجرد لاعب كرة ولا صفقة رياضية، لكنه تحول الى أيقونة ورمز لصراع نفوذ وصراع قوى.