محمد الباز: مسارا «العائلة المقدسة وآل البيت» يعادلان سياحة الحج

قال الكاتب الصحفي والإعلامي، الدكتور محمد الباز، خلال حلقة برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن السياحة المصرية تمتلك مقومات تجعلها من أولى وأفضل الوجهات السياحية، خاصة لما تملكه من آثار وسواحل شاطئية.

وأكد الإعلامي، أن لدينا نوعان من السياحة يعادلان سياحة الحج، الأول مسار العائلة المقدسة، والثاني مسار آل البيت، وله خصوصية في مصر والدولة تعمل عليها.

أهمية مسار العائلة المقدسة وآل البيت

وأشار إلى أن الحج سياحة دينية، وهو مرة واحدة في السنة، لكن من خلال مسار العائلة المقدسة ومسار آل البيت يمكن أن يكون لدينا زيارات أكثر من مرة في العام.