قافلة بيطرية لتحصين 660 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية في كفر الشيخ

نظمت مديرية الطب البيطري، قافلة بيطرية مجانية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، تخفيفا عن كاهل المربين، بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، بهدف تحصين الماشية ورشها من الحشرات المعدية في فصل الصيف.

حملات بيطرية لـ 660 رأس ماشية

قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، عبر بيان، إنه جرى توقيع الكشف الطبي على 660 رأس ماشية ودواجن، وعلاج 45 حالة أمراض باطنة، و15 حالة تناسليات، و400 حالة دواجن، ورش 200 حيوان، وصرف العلاج المجاني اللازم للحالات المرضية.

تكثيف الحملات البيطرية بالقرى الكبرى

وأضاف أن الحملات البيطرية مستمرة لتحصين الماشية من أمراض الجلد العقدي، والحمى القلاعية، بهدف حماية الثروة الحيوانية، وتضاعف أعدادها.