استقرار أسعار صرف الدولار بنهاية تعاملات اليوم الجمعة

سجلت أسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 1-9- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

تستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار في بنك cib اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع.