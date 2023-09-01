سعر الدولار اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، في بداية التعاملات اليوم الجمعة 1-9-2023 وذلك وفقًا للشاشات المعلنة والمواقع الرسمية للبنوك، حيث سجل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي CIB سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم الجمعة 1-9-2023 في بداية تعاملات اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل 30.84 جنيه للشراء. 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرةسعر الدولار اليوم الجمعة في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع، وللشراء 30.85 جنيه.