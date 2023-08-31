تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات اليوم الخميس

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار أما الجنيه في مختلف البنوك المصرية، في نهاية التعاملات اليوم الخميس 31 أغسطس 2023، وفق الشاشات المعلنة في البنوك والمواقع الرسمية للبنوك، حيث سجل البنك الأهلي المصرى، وبنك مصر سعر 30.75 للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى CIB سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم الخميس 31-8-2023 في نهاية تعاملات اليوم، وجاءت كالتالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سجل سعر البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء. 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع، وللشراء 30.85 جنيه.