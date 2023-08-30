استقرار سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية في ختام التعاملات، ليسجل متوسط سعر الشراء اليوم 30.84 جنيه في البنك المركزي المصري وذلك بحسب ما أعلن على الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه شراء و 30.9 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار في ختام التعاملات داخل بنك القاهرة 30.95 جنيه بيعا و30.85 جنيه شراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وبالنسبة لسعر الدولار داخل بنك مصر وصل إلى 30.75 جنيه للشراء أما سعر البيع سجل 30.85 جنيه.