أحمد جمال بعد نجاح حفله بمهرجان القلعة: كل الشكر للجمهور اللي تعب وحضر

أعرب الفنان أحمد جمال، عن سعادته بنجاح حفله الغنائي، الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان القلعة الـ31، للموسيقي والغناء، الذي رفع شعار كامل العدد.

أحمد جمال يشعل أجواء القلعة

ونشر أحمد جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورا من الحفل، وعلق عليها قائلا: «من حفل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الحمد لله على نجاح الحفل للسنة السابعة على التوالي.. حاجة مشرفة ومجهود كبير من كل القائمين على المهرجان.. الحقيقة شكرا وزارة الثقافة، الدكتورة نيڤين الكيلاني، شكرا وزارة السياحة والآثار الدكتورة أحمد عيسى، وشكر خاص للدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة هويدا عيد، وكل الشكر للجمهور اللي تعب وحضر وخلى الحفلة أحلى وأحلى، إن شاء الله نتلاقى تاني زي كل سنة وربنا يديم المحبة».

مهرجان القلعة الـ31 للموسيقى والغناء

وشارك في مهرجان القلعة 31 للموسيقى والغناء، مجموعة كبيرة من نجوم الغناء الذين قدموا حفلات ناجحة أبرزهم: علي الحجار، هاني شاكر، هشام عباس، مدحت صالح، الموسيقار عمر خيرت، وليد توفيق، عزيز مرقة، الشيخ ياسين التهامي، نسمة محجوب، فايا يونان، فريق وسط البلد، مصطفى حجاج، غالية بن علي ولينا شاماميان.