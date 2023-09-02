تفاصيل شقق الإسكان الأخضر لمحدودي الدخل بحدائق العاصمة.. 9 آلاف وحدة صديقة للبيئة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن تفاصيل تنفيذ وحدات الإسكان الأخضر لمحدودي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، بهدف الارتقاء بمسكن المواطن المصري، بتوجيهات وتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر.

تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر

بحسب ما أوضحه المهندس علاء عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدنية حدائق العاصمة، جاءت تفاصيل وحدات الإسكان الأخضر كالتالي:

- مساحة الوحدة تتراوح من 75 حتى 90 مترا.

- يشارك في تنفيذ الوحدات أكثر من 60 شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال.

- مشروع الإسكان الأخضر سيضم 9 آلاف وحدة سكنية.

- يتكون مشروع الإسكان الأخضر على 402 عمارة سكنية صديقة للبيئة.

- يشرف على التنفيذ جهات إشرافية معتمدة، للتأكد من جودة الأعمال.

- يستخدم في المشروع مواد صديقة للبيئة مثل المونة البيضاء التي تُقلل من امتصاص الحرارة داخل الوحدة.

- يستغل في المشروع الطاقة الشمسية فوق أسطح العمارات لتوفير 30% من استهلاك الطاقة.

- سيُعاد تدوير المياه الرمادية لري المزروعات والمسطحات الخضراء.

- يتميز المشروع بكثافة المسطحات الخضراء التي تعتبر متنفسا للسكان.

- تم تنفيذ مسارات خضراء مُستدامة ومسارات نقل مستدامة.

- تم اختيار أنواع زراعات تنمو بشكل أفقي للاستفادة من ظلالها.

- استخدام تربة موفرة في استهلاك المياه.

- مراعاة حركة سير ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ منحدرات عند مدخل كل عمارة.

- تخصيص مسارات للدراجات بحوالي أكثر من 5 كم طولي بمختلف المناطق.

اجتماعات دورية لتذليل أي عقبات بالمشروع

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مسئولي الشركات المنفذة للمشروع بزيادة العمالة وتكثيف العمل بالمواقع لزيادة نسب الإنجاز بالمشروع، بجانب التوجيه بعقد اجتماعات دورية مع الشركات العاملة لتذليل أية عقبات قد تواجه المشروع، وتوريد الخامات اللازمة للبناء والتشطيبات، وأن يتم التنفيذ بالجودة المطلوبة وطبقاً لتعليمات جهاز الإشراف، وضرورة مراعاة قواعد السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع.