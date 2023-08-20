حريق يلتهم زراعات مطلة على النيل بأسوان.. والحماية المدنية تحاول السيطرة

التهم حريق مساحات من الأراضي الزراعية، والنخيل المطل على ضفة النيل بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغًا عن حريق اندلع في مساحات زراعية على ضفة النيل، وجرى تحريك فرق الإطفاء على الفور للتصدي للنيران ومحاولة السيطرة عليها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

اندلاع حريق بمساحات زراعية على النيل

وفور وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، تبين أن النيران اجتاحت مساحة كبيرة من الزراعات والنخيل الموجودة على ضفاف النيل، وتعمل فرق الإطفاء بكل قوة للسيطرة على الحريق وإخماده، وذلك بتنسيق مع الحماية المدنية والجهات المعنية الأخرى.

لم ترد أنباء عن وجود إصابات

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية جراء الحريق، إلا أن الخسائر المادية في الزراعات والنخيل المتأثرة هائلة.

جرى تشكيل لجنة لتحديد مساحة الأراضي المتضررة وتقدير قيمة الخسائر، بالإضافة إلى التحقيق في سبب اندلاع الحريق المروع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بفتح تحقيق شامل للوقوف على أسباب وظروف اندلاع الحريق، وفحص التدابير الأمنية والوقائية المتبعة في المنطقة.