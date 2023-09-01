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بعد وفاته.. من زوجة محمد الفايد وعلاقتها بابنه دودي؟

كتب:

أمنية شريف
10:02 م | الجمعة 01 سبتمبر 2023
محمد الفايد وزوجته

محمد الفايد وزوجته

أكثر من 90 عامًا قضاها الملياردير المصري محمد الفايد في عالم الأعمال ليصبح اسمه علمًا فيها، خاصةً في مصر وبريطانيا التي أقام فيها حتى وفاته اليوم في لندن، وبعدها تصبح أسرة محمد الفايد محط إهتمام الصحف خاصةً زوجته الأولى سميرة خاشقجي أم ابنه دودي.

من زوجة محمد الفايد الأولى؟

تزوج محمد الفايد بعد انتقاله إلى إنجلترا، سميرة خاشقجي عام 1954، وأثمر الزواج عن إنجاب ابنهما عماد عام 1955، وبعد مرور عام انفصلا، لكنها كانت المرأة الأولى في حياة ابنه فمن هي وما القصة، للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــا.

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بقلم أمنية شريف