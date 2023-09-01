وزير الشباب يفتتح دوري الشركات في نسخته الـ56 ببورسعيد

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بروح التنافس بين الفرق المشاركة ببطولة دوري الشركات في السنوات الماضية، والعام الحالي في نسختها رقم 56، بمشاركة 21 ألف رياضي ضمن 137 مسابقة ينتمون إلى 315 شركة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد حرصه على حضور احتفالية بطولة الشركات لأهميتها، وأشاد بدور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأهل المحافظة، في بذل الجهد للتطوير، والعمل لإنجاح مثل هذه المسابقات وجعل بورسعيد من أهم المحافظات في المجال الرياضي.

وأضاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شعلة بطولة الشركات المقامة في المدينة الرياضية بحي الزهور، بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

بطولة الشركات تستمر لمدة شهر

وتقام بطولة دوري الشركات على مدار شهر كامل، وكان وزير الشباب والرياضة قد أطلق الشعلة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية، تحت شعار اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات برئاسة المهندس حسن كامل، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

فقرات فنية في الافتتاح

تخلل الحفل عددا من الفقرات الفنية، منها بالونات تحمل صور تذكارية وطابور عرض ورقصات استعراضية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة استعدت بكافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولة، مع توفير الدعم اللوجستي وأماكن الألعاب والإقامة، لإنجاح البطولة.