«التموين»: منح حاملي الكارت الموحد للتموين في بورسعيد امتيازات خاصة

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء منح حاملي الكارت الموحد للتموين، والذي جرى تطبيقه رسميا في محافظة بورسعيد كتجربة أولية قبل تعميمه في المحافظات، عددا من الامتيازات الخاصة.

الكارت الموحد للتموين

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن الحصول على الكارت الموحد يعد أمرا اختياريا على أصحاب البطاقات التموينية، وغير إلزاميا لهم، مؤكدة أن من يحصل على الكارت يستفيد من مجموعة من الامتيازات الخاصة تتمثل في الحصول على خطوط الهاتف المحمولة بسعر مخفض، فضلا عن إجراء مكالمات الخطوط الساخنة مجانا، دون الخصم من رصيد الخط.

ونوهت المصادر بأن صاحب الكارت الموحد يمكنه الحصول على خط المحمول من سيارات الشركات المتواجدة في الميادين الرئيسية بالمحافظة، مع منح صاحب الخط صلاحية لمدة 3 سنوات دون الحاجة إلى شحنه بالرصيد.

مزايا الكارت الموحد

- يُستخدم الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز لمن يحصل على الكارت.

- يضم الكارت خدمات التموين، والتأمين الصحي، وخدمات المدفوعات الإلكترونية.

- يعتبر الكارت بطاقة الكترونية مسبقة الدفع لإيداع أو الشراء أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي للهيئة القومية للبريد.

- خدمات التأمين الصحي الشامل على الكارت تُمكن المواطنين من الحجز بكل الطرق العادية المتبعة حاليا، التي تشمل مكالمة مركز الاتصال، أو الذهاب إلى الوحدة الصحية وغيرها.

ماذا تفعل عند فقدان الكارت الموحد؟

وقالت وزارة التموين، في بيان سابق لها، إن عند فقدان الكارت أو رقم التعريف الشخصي أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فورا عن طريق الاتصال بالخط الساخن، لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه، وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه.