وزير الشباب: صرح رياضي كبير هدية الرئيس السيسي لجماهير بورسعيد

تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تطور الأعمال الجارية بالوقت الحالي باستاد بورسعيد.

وأكد وزير الرياضة أن هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمهور للبورسعيدي، ستكون صرحاً رياضياً كبيراً، وسيكون مؤهلاً لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية.

وأوضح صبحي أن التصميم الجديد لاستاد بورسعيد، راعى بالفعل التغيير بالكامل لكل اتجاهات المدرجات والملعب، وجرى وضع التصميم الجديد ليصبح أكثر ملائمة باتجاهات الاستاد وجهاته الأربع المختلفة.

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن كل جماهير بورسعيد، تؤيد الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس للمنظومة الرياضية في المدينة، وخاصة الإنشاءات الخاصة باستاد بورسعيد.

جاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية التي أجراها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمرافقة المحافظ، لتفقد أعمال تطوير وتجديد ستاد بورسعيد الرياضي.