ابنة نجيب محفوظ تروي كواليس «السيناريو المنسي» لوالدها: عمل فني لم يكتمل

كشفت ابنة الأديب العالمي نجيب محفوظ، تفاصيل مشروع فني لم يكتمل لوالدها، إذ لا يزال مخطوطة، وتتناول سيرة البطل صلاح الدين الأيوبي، موضحة أنه كان من المفترض أن يقوم بالبطولة الفنان الراحل فريد شوقي، ولكن عدم اكتمال المشروع دفع «السيناريو» لأن يختفي في الأدراج.

هدى نجيب محفوظ: وجدت السيناريو في أحد مكتبات والدي

وبسؤال برنامج «العاشرة» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، لـ هدى نجيب محفوظ، ابنه الأديب العالمي الراحل، عن كواليس اختفاء هذه المخطوطة، ردت عبر مقطع صوتي: «أنا وجدت السيناريو في إحدى المكتبات غير الرئيسية لوالدي، وعرفت أنه مكتوب للنجم الراحل فريد شوقي بسبب كتيب للضرائب مدون به السيناريوهات التي كتبها والأجر الذي تقاضاه عنها».

احرص كل فترة على البحث والتفتيش بالمخطوطات والمدونات

وتابعت ابنه الأديب الراحل، «العمل الفني لم يكتمل وبالتالي السيناريو ظل في بيتنا ووجدته من فترة، واحرص كل فترة على التفتيش بمكتبة والدي والبحث ينتج عنه اكتشاف لمخطوطات وأفكار دونها وهناك ركن مخصص للسيناريو وكراس لوالدي عن كيفية كتابة السيناريو وكتب عن الصوفية وآراء له عنها، أما المخطوطات بخصوص الروايات التي استطاعت والدتي الاحتفاظ بها فلا تزال عندها».