«القلعة البيضاء» يفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو بمهرجان الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، جوائز لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بالدورة 38 من المهرجان، وفاز فيلم القلعة البيضاء بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو.

والفيلم من إخراج إيجور درلجاكا، وبطولة بالفي سميركيك، سوميجا دارداجان، جاسمن جيلجو، وتبدأ الأحداث، إذ يعيش الفتى اليتيم فاروق في سراييفو مع جدته العجوز المريضة والذي يقضي يومه في البحث عن المؤن وحديد الخردة، وفي أحد الأيام يقابل فاروق منى الفتاة الخجولة التي تنحدر من عائلة ثرية ذات نفوذ سياسي، ويجد فاروق في منى ميلا للهرب من نفوذ وسلطة وثراء عائلتها لتبدأ حياة جديدة مختلفة كليا تجدها في اللجوء لمنزله المتواضع وحياته البسيطة.

«القلعة البيضاء» يفوز بجائزة أفضل ممثل

كما فاز الفيلم بجائزة عمر الشريف لأفضل ممثل «بافل سيمريكيتش»، مناصفة مع وديلان تيرني عن الفيلم الكرواتي المحادثة، إخراج دومينيك سيدلر، وبطولة كاسبر فيليبسون، دايلان تيرنر، دوريس بيكنيك.

والفيلم مبني على أحداث حقيقية عن اللقاء الذي تم في 1945 بين الرئيس اليوغسلافي جوزيف تيتو ورئيس الكنيسة الكاثوليكية بكرواتيا الوجزيج ستيبيناك، ومدة الفيلم هي المدة الحقيقية للاجتماع الهام الذي تم في هذا الوقت وقوامه ساعة ونصف من الحديث المتصل بين الرئيس والأب الكاثوليكي.