«كل الزوايا»: نجيب محفوظ أهدى رواياته للمتهم باغتياله لقراءتها في السجن

أحيت الإعلامية سارة حازم، ذكرى رحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ، مشيرة إلى أن النجاح كان يسعى إلى نجيب محفوظ وليس العكس.

حازم: عدة أسباب وراء عظمة نجيب محفوظ في تاريخ الأدب العربي

وقالت «حازم»، خلال برنامجها «كل الزوايا» المُذاع على قناة «أون»، أن كثيرا من الأسباب جعلت نجيب محفوظ الشخص الأعظم في تاريخنا الأدبي، متابعة: «طول الوقت كان مخلصا إلى فن القص والحكي والرواية».

إخلاص «محفوظ» للأدب وعمله

وأضافت سارة حازم، أن نجيب محفوظ ظل الأعظم لأنه طوال الوقت كان مخلصا حتى لعمله كموظف، متابعة: «كان يدخل إلى مكتبه كل يوم في نفس التوقيت».

ولفتت إلى أنه بعد محاولة اغتياله «عافر» وكتب واستمر في الكتابة، مواصلة: «مكنش عنده أي ضغينة من اللى حاول اغتياله، لكنه أهدى له مجموعة من رواياته عشان يقرأها في السجن».

وأكدت، أن نجيب محفوظ كان الأعظم أيضًا لأنه كان مصريا حتى النخاع، فظل حتى وفاته يأكل من «عرق جبينه»، منوهة أنه كان يحمل كل القيم المصرية الأصيلة.