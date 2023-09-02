مستندات مطلوبة للطلاب العائدين من السودان وروسيا للالتحاق بالجامعات المصرية

تعمل وزارة التعليم العالي للتيسير على الطلاب بشتى الطرق الممكنة، خاصة الطلاب العائدين من مناطق النزاع، لاسيما من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية، الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تقديم أوراقهم، للالتحاق بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

وخاطبت وزارة التعليم العالي، الجامعات الخاصة والأهلية، باستمرار فتح الباب أمام الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الذين لم يتم استلام أوراقهم حتى الآن، لإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وفقال لضوابط محددة جاءت على النحو التالي:

- استيفاء الشروط التي أقرها مجلسا الجامعات الخاصة والأهلية.

- دمج الطلاب في امتحانات تحديد المستوى المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر أو مواعيد امتحانات تحديد مُستوى أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

- شهادة قيد في العام الدراسي 2022 - 2023 «الكارنيه الساري يُعتد به كمُستند قيد».

- شهادة تحركات تُفيد بالإقامة في السودان حتى قبل رمضان الماضي أي حتى مارس 2023.

- المحتوى العلمي المُعتمد.

- بيان الدرجات المُعتمد.

وفي حال عدم توافر الأوراق الثبوتية العلمية لعمل مقاصة للطالب، فإن ولي أمر الطالب يوقع إقرارا بشأن المستوى العلمي للطالب، الذي سيؤدي امتحان تحديد المستوى فيه.