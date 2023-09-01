نجوم حفلات العلمين الجديدة: شاركنا في مهرجان مشرف وشكرا لـ«المتحدة»

استضافت مدينة العلمين الجديدة عددا من الحفلات الغنائية لكبار نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى ضمن الدورة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة الذى حمل شعار «العالم علمين»، حيث امتلأت جوانب مسرح «العلمين أرينا» بالجمهور من مختلف الفئات والأعمار، لا سيما أن مهرجان العلمين أتاح لهم حضور حفلات مطربيهم المفضلين.

وأعرب عدد من نجوم الغناء ممن أحيوا حفلات غنائية فى مهرجان العلمين عن سعادتهم البالغة بالمشاركة فى المهرجان، مؤكدين فى تصريحاتهم لـ«الوطن» أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بذلت جهوداً مضنية فى خروج المهرجان بهذا الشكل المشرف.

«منير»: قدمت حفلاً من أجمل حفلاتى

أعتبر حفلى فى مهرجان العلمين من أجمل حفلاتى خلال الآونة الأخيرة، حيث لمست تفاعلاً كبيراً مع الجمهور الذى جاء بالترحال من محافظات مختلفة، ولذلك أقولها مراراً وتكراراً بأن هذا الجمهور أتنفسه وأعيش حياتى من أجله. وأود توجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودهم فى تنظيم الحفل الذى خرج بصورة مشرفة للغاية، وأتمنى مزيداً من النجاحات والإنجازات خلال الفترة المقبلة.

«إليسا»: لمست تنظيماً ومجهوداً رائعاً

العلمين مدينة رائعة، هى مدينة عالمية على أرض مصرية، وأنا كفنانة وإنسانة لبنانية أحب مصر، أشعر أن قلبى بيكبر ويفرح مع كل الإنجازات والنجاحات التى تحقّقها الدولة المصرية.

رأيت تنظيماً ومجهوداً رائعاً بُذل خلال الدورة الأولى، وأكثر ما أسعدنى هو أننى قابلت جمهورى المصرى والعربى فى مكان جديد بعيد عن القاهرة والإسكندرية، وأعتبر أن أى نجاح يحدث لمصر هو نجاح شخصى لى، خاصة أننى أعتبر دوماً أن مصر بلدى الثانى، وأتمنى المشاركة فى المهرجان خلال دوراته المقبلة.

«حكيم»: أهم الحفلات فى مسيرتى الفنية

سيظل تاريخ حفلى فى مهرجان العلمين عالقاً فى ذاكرتى مدى الحياة، كونها واحدة من أهم الحفلات التى قمت بإحيائها فى مسيرتى الفنية.

أفتخر وأتشرف بأننى غنيت فى مدينة عالمية مثل العلمين فى بلدى مصر، وفخور بكل ما رأيته فى الحفل من تنظيم وإدارة وتنسيق صوت وإضاءة، أنا لم أكن أتخيل أن هناك هذا الجمال فى مصر.. عظيمة يا بلدى.

وأعتبر هذا المهرجان نواة لإقامة مهرجان عالمى، ويكفى أن شعاره «العالم علمين» يشد أنظار وأعين العالم حولنا، لأن حقاً «العالم حالياً علمين فى مصر».

راغب علامة: عشت ليلة فى منتهى الجمال

ليلتى فى مهرجان العلمين الجديدة كانت فى منتهى النجاح والجمال، وربما لا أستطيع أن أصف فرحتى وأنا أشدو وأغنى لجمهورى المصرى والعربى على أرض تلك المدينة الجميلة، التى أرى أنها تحفة فنية مصرية جديدة، فكل الشكر لكل القائمين على هذا المهرجان والصرح الكبير.

شكراً للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى وفرت لنا كل ما احتجناه لكى نقدم حفلاً غنائياً شيقاً، استطعنا من خلاله إسعاد الجمهور، فأنا أشدو فى مصر منذ ما يقرب من 40 عاماً، وغنيت فى كل مسارحها، وشرفت هذه الأيام بأن أقف على مسرح جديد بتلك المواصفات العالمية.