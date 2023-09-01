«المتحدة» تقدم ليال أسطورية كاملة العدد على أرض العلمين الجديدة

على مدار شهرين، شهدت مدينة العلمين الجديدة، ليال أسطورية واستثنائية بفضل فاعليات وحفلات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعدد هائل من الحفلات الغنائية التي أحياها أبرز وأكبر نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، في كل أنحاء المدينة، بالإضافة لعدد كبير من البطولات الرياضية الكبرى في ألعاب البادل والثلاثي الحديث وكرة القدم الشاطئية والجودو وكرة الطائرة الشاطئية والسيارات، بشاركة عدد كبير من نجوم العالم في تلك الألعاب، بجانب عدد من الأنشطة الثقافية التي كانت تشارك بها دار الأوبرا المصرية وساقية الصاوي مجانا في شوارع المدينة الساحلية.

البداية بحفل الفنان تامر حسني

بداية المهرجان كانت مثالية على مستوى الإبهار بحفل الفنان تامر حسني، الذي قدم واحدة من أهم وأجمل الحفلات الغنائية في تاريخه الفني، وتاريخ مدينة العلمين حين فاجئ الجميع لحظة ظهوره على المسرح، وهو معلق بالأحبال في الهواء متقمص دوره في فيلم تاج كسوبر هيرو وهو يلهو ويلعب، ويشدو هائما في الهواء الطلق، وخرج الحفل الأكثر جماهيريا في المهرجان بصورة مشرفة للغاية، بسبب الألعاب النارية التي قدمها مصمم الألعاب أحمد عصام.

كما شهد الأسبوع إقامة أول بطولة رياضية لعبة كرة القدم الشاطئية، التي ضمت نجوم الجيل الذهبي لكرة القدم المصرية الحائز على ثلاث بطولات إفريقية، وكان على رأسهم عماد متعب وأحمد حسن ومحمد ناجي جدو وعصام الحضري بالإضافة لحسام غالي وحازم إمام.

حفل استثنائي لراغب علامة ونانسي عجرم

الأسبوع الثاني من المهرجان كان مليئا بالأحداث الفنية والرياضية، أبرزها إقامة البطولة الدولية لعبة البادل، التي شارك فيها نخبة من نجوم اللعبة عبر العالم، من بينهم البطل العربي القطري محمد سعدون الكواري، الذي حاز فيها الإسبان لعب البطولة الخاصة بالرجال ولاعبة هولندا ولاعبة بريطانيا لقب السيدات.

أما على الصعيد الفني، أقيمت حفلة من أنجح حفلات المهرجان للفنان أحمد سعد الذي قدم وصلتين غنائيتين، فحين كانت هناك حفلة خاصة للفن اللبناني تزعمها النجم راغب علامة والنجمة نانسي عجرم التي قدمت عدد من أهم، واشهر أغنياتها عبر مسيرتها الفنية فى المهرجان.

وشهد هذا الأسبوع، خروج برنامج صاحبة السعادة لأول مرة من استوديو القاهرة لاستوديو بمدينة العلمين، حيث قدمت حلقة خاصة من العلمين الجديدة مع الساحر العالمي كريس الذى قدم ألعابه الخفية أمام الجمهور.

الطرب والغناء المصري الأصيل، كان عنوان الأسبوع الثالث من المهرجان، حين ما أقيمت ليلة استثنائية لأصوات مصر مدحت صالح وريهام عبد الحكيم فى مسرح سمارت العلمين فى ليلة طربيه من الطراز الرفيع، والتي اختتمت بتقديم دويتو بينهما على نغمات أغنية حبيبي يا عاشق، وبعدها بيوم كانت واحدة من الحفلات التي سيظل يتذكرها التاريخ.

وجمع الحفل لأول مرة، الكابو حميد الشاعري مع الكينج محمد منير، الذي قدم وصلة غنائية استمرت لقرابة الساعتان قدم فيها أكثر من 15 أغنية من بينهما أغنية أكيد التي أعاد غناءها بعد مرور 20 عاما مع الفنان حميد الشاعري بعد غياب.

أما الليلة الأخيرة في هذا الأسبوع، فهي جمعت ملكة الإحساس النجمة اللبنانية إليسا مع الفنان تامر عاشور، والتى قدمت فيها إليسا أغنيتها الجديدة بتمايل على البيت لأول مرة فى الحفل.