ناقد فني: مهرجان العلمين ولد عملاقا ويعد تجربة صيفية فريدة

أكد أحمد سعد، الناقد الفني، على دور مهرجان العلمين الجديدة في جذب أنظار العالم لمصر وللسياحة الشاطئية بها، قائلا: «المهرجان وُلد عملاقا وكلمة مهرجان ارتبطت في الأذهان باحتفالات متواصلة مدتها لا تزيد عن 10 أيام، لكن ما حدث في مصر كان قياسيا وغير مسبوق ومهرجان العلمين الجديدة امتد قرابة الشهرين ما يميزه عن باقي المهرجان بالعالم».

سعد: مهرجان العلمين تجربة صيفية فريدة

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مهرجان العلمين تجربة صيفية فريدة، وخلال الفترة الطويلة لفعاليات المهرجان شهد يوميا من 4 إلى 5 أحداث فنية مختلفة داخل هذه المدينة الجميلة التي يتوافر بها العديد من الهوايات والحفلات الغنائية والرياضات، وحتى الفنون الشعبية والتراثية وعروض الأزياء».

مشاركة كبار نجوم الغناء بمصر والوطن العربي

وتابع الناقد الفني، بأن «الحفلات الغنائية بمهرجان العلمين شهدت مشاركات واسعة لنجوم الصف الأول من مطربي مصر والعالم العربي بحفلات متميزة، بحضور جماهيري كبير والسواد الأعظم من الفنانين كان موجود».