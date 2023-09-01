أجواء ساحرة على مسرح الشارع بـ«الكورنيش» ضمن مهرجان العلمين

أجواء ساحرة وعروض مجانية تضمنتها فعاليات مسرح الشارع بكورنيش العلمين خلال الدورة الأولى من مهرجان العلمين، الذى شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً من مختلف الفئات والأعمار، حيث حازت العروض والفقرات على إعجابهم لتنوعها ما بين فقرات فنية وأنشطة متنوعة، بجانب إبرازها لمواهب من الأطفال والشباب.

وقدم كورال تنمية المواهب، التابع لدار الأوبرا المصرية، حفلاً غنائياً وموسيقياً على مسرح الشارع، حيث قدموا عدداً من تترات الأعمال التليفزيونية أبرزها تتر مسلسل «رأفت الهجان»، بالإضافة إلى عدد من أغانى الأفلام، ومنها أغنية «معانا ريال» للطفلة فيروز.

من جانبه، كشف الدكتور راجى المقدم، قائد كورال تنمية المواهب، تفاصيل تأسيس هذا الكورال قائلاً: الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة السابقة، شاهدت عرض الفرقة خلال احتفالية «بورسعيد عاصمة الثقافة» التى أقيمت منذ عامين، وأعجبت بما نقدمه وطالبتنى بنقل العروض إلى القاهرة على أن نقدمها داخل دار الأوبرا المصرية، بحسب قوله.

وأشار «المقدم»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن الكورال يضم أطفالاً موهوبين من مختلف محافظات مصر، ومنها القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والغربية، لافتاً إلى أن الفريق سبق أن شارك فى الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية، بالإضافة إلى المشاركة فى عروض مسرح الشارع بمدينة العلمين الجديدة، والتى أسعدتهم بشدة، وفقاً لكلامه.

عروض مجانية وإقبال على عروض عرائس الماريونيت للعندليب وكوكب الشرق

وتضمنت عروض مسرح الشارع تقديم فقرة السيرك القومى التابع للفنون الشعبية بوزارة الثقافة، بالإضافة إلى عروض للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم والفنانة شادية عن طريق عرائس الماريونيت، حيث لاقت تلك العروض إقبالاً جماهيرياً كبيراً، ما يعكس ارتباط المواطنين بالفن المصرى الأصيل رغم تعاقب الأجيال واختلاف الأزمنة.

فرقتا «هارمونى عربى» و«طبلة الست» تشعلان حماس الجمهور

وقدّم فريق «هارمونى عربى» حفلاً على مسرح الشارع وسط حضور جماهيرى كبير، ويتكون هذا الفريق من شباب وشابات أغلبهم من جامعة عين شمس.

وأحيت المطربة نهى فكرى حفلاً غنائياً كبيراً على مسرح الشارع، حيث قدمت عدداً من أغانى كبار المطربين، منها أغنية ماجدة الرومى الشهيرة «العالم إلنا»، وأتبعتها بتقديم «أهواك» لعبدالحليم حافظ، و«زورونى كل سنة مرة» لفنان الشعب سيد درويش، و«أنا لحبيبى» لفيروز، و«يا حبيبى تعالى الحقنى» للفنانة الراحلة أسمهان، كما قدمت عدداً كبيراً من الأغنيات الأجنبية منها «سواى».

وقالت نهى فكرى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بمشاركتها فى فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، مشيرة إلى أن الجمهور يحتاج لوجود حفلات بها موسيقى جيدة وأجواء رائعة ليفرح، وتتمنى أن تكون قد استطاعت أن تُسعد الجمهور الذى حضر حفلها.

وأضافت أنها تنتمى لعائلة موسيقية، إذ يعمل شقيقها «مهندس صوت»، فضلاً عن عمل شقيقتها بالغناء، لافتة إلى أنها تقدم لوناً غنائياً ينتمى للجاز، وذلك عن طريق تقديم أغانٍ غربية أو عربية قديمة بشكل مختلف، وأنها دائماً ما تختار فى حفلاتها الأغانى التى تحب أن تغنيها، بالرغم من صعوبة بعضها، مشيرة إلى أن مصر بها مواهب كثيرة تمتلك القدرة على الغناء باللغة الإنجليزية، وأنها تحب أن تغنى هذا اللون بشكل دائم فى حفلاتها.

وأشارت إلى أن المهرجانات الفنية تمثل لها أهمية كبيرة، ولا بد من وجود تركيز عليها بشكل دائم، ودعم الفنون بشكل عام، لأن الجمهور يحتاج دائماً لسماع الموسيقى، لذلك فإن تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمهرجان العلمين خطوة جيدة للغاية، موضحة: «الناس مابتقدرش تبعد عن الغناء، والموسيقى جزء لا يتجزأ من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، حتى اللى بيذاكر دايماً بيشغل نوع معين من المزيكا، ومصر دولة كبيرة جداً، وهتفضل كبيرة، ونحن نملك تاريخاً فنياً كبيراً».

وقدمت أوركسترا فؤاد ومنيب حفلاً موسيقياً على مسرح الشارع بكورنيش العلمين، حيث قدموا عدداً من المؤلفات الموسيقية الخاصة بهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور، فيما أشعلت فرقة «طبلة الست» أجواء مسرح الشارع بأغنياتها التى أثارت حماس الجمهور.

وتألق المطرب «مسلم» على مسرح الشارع بصحبة فرقته الموسيقية، حيث قدم باقة من أغانيه الشهيرة، أبرزها «مخاصماك»، و«طب أقولك كركوبة» وغيرهما، وسط تفاعل جماهيرى لافت، حيث ظل الحضور يردد كلمات الأغانى معه فى شكل مبهر.

وبدوره، أعرب «مسلم» عن سعادته البالغة بالنجاح الضخم الذى حققه حفله الأول بمدينة العلمين، وسط حضور جماهيرى كبير، قائلاً: «أشعر بفخر واعتزاز بالمشاركة الأولى فى مهرجان العلمين، حيث إن الوقوف على هذا المسرح شهادة تكريم فى حد ذاته».