الأمم المتحدة تعتمد قرارا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة، ودورها في تمكين الشباب، وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية، وتنمية إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقدم مشروع القرار، مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس.

الأمم المتحدة ترحب بمنتدى الشباب في شرم الشيخ

ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن اعتماد هذا القرار، وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته، يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم، وبما يمثله من منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي، خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية، مؤكدا حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية.

القرار استكمال لدور مصر الرائد في تمكين الشباب

كما أكد السفير عبد الخالق، أن اعتماد هذا القرار يأتي استكمالا لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب في الأمم المتحدة، لاسيما عقب اعتماد قرار إنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب في سبتمبر 2022، الذي قامت مصر وجيانا بتيسير المشاورات الحكومية عليه.