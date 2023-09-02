إصابة سائق في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب سائق في مشاجرة مع مزارع بالأسلحة النارية، لخلافات الجيرة بسوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة ومصاب بناحية العتامنة بدائرة مركز طما.

الانتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث.

وبالانتقال تبين أن طرفيها كل من، طرف أول: عبد الرحمن ع ع، 35 عاما، سائق، مصابا برش خرطوش بالصدر من الناحية اليمني، وطرف ثان: مختار أ ع، 25 عاما مزارع.

تحرير محضر بالواقعة

وتبين أن الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بدائرة المركز، وقد تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش، وتبادل الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر وقيام الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش المضبوط بحوزته محدثا إصابة الأول المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.