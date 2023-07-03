إصابة عامل برش خرطوش بالوجه في مشاجرة لخلافات الجيرة بسوهاج

أصيب عامل بخرطوش في الوجه، أثناء مشاجرة مع جزار لخلافات الجيرة بسوهاج، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعو، محمد ح ع ا، سن 35 عاما عامل زراعي ويقيم دائرة المركز مصاباً برش خرطوش بالوجه.

الانتقال إلى موقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفاد شقيقه المدعو، عبد الرحيم ح ع ا، سن 30 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية باتهامه للمدعو، العارف ح ا ح، سن 45 عاما جزار ويقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو بندقية خرطوش بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.