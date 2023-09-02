مستشارة أوباما السابقة: العقوبات على كوريا الشمالية ستمنعها من استخدام الصواريخ الباليستية

قالت مستشارة سابقة للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، إن عقوبات واشنطن على كوريا الشمالية ستمنعها من استخدام الصواريخ الباليستية، وذلك خلال لقائها على قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت: «العقوبات الجديدة ستنجح بشكل ملحوظ، لأنها تمثل ورقة ضغط على كوريا الشمالية، وستمنعها عن الصواريخ التي تتحدث عنها، وأنه لأمر واضح أنه هذه الصواريخ التي تستخدم التكونولجيا الخطيرة تم منعها دوليا».

وأكملت: «فرض العقوبات على كوريا سيمنع من استخدامها، وهناك بعض الدول التي تعمل مع كوريا (الشمالية) تستحق هي أيضا العقوبات».