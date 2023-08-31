إدانة ثلاثية من واشنطن وطوكيو وسيول لتجارب كوريا الشمالية الصاروخية

أدان كبار المبعوثين النوويين للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بشدة استمرار كوريا الشمالية في إجراء تجارب على الصواريخ الباليستية، وآخرها إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى، نحو البحر الشرقي، في وقت سابق اليوم الخميس.

مطالبات لكوريا الشمالية لوقف الاستفزازات

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن ليم سو- سوك، المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول، قوله إن الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، كيم جون، ونظيريه الأمريكي، سونج كيم، والياباني هيرويوكي نامازو، حثوا بيونج يانج على الوقف الفوري للاستفزازات، خلال مشاورات هاتفية لهم.

وقررالمبعوثون النوويون مراقبة قيام كوريا الشمالية باستفزازات إضافية في المناسبات الوطنية التي تحتفل بها بيونج يانج، مثل الذكرى السنوية لتأسيس النظام الشمالي، وأكدوا أنهم سيردون بحزم مع المجتمع الدولي، على أي استفزاز، على أساس التعاون الوثيق بين الدول الثلاث، في أعقاب قمة كامب ديفيد الأخيرة.

احتجاجات شمالية على التدريبات المشتركة

وأطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم الخميس صاروخين باليستيين قصيري المدى من منطقة سونان، نحو البحر الشرقي، في احتجاج واضح على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب».

وأعلنت كوريا الشمالية أنها تجري تدريبات عسكرية تهدف إلى احتلال الأراضي الكورية الجنوبية منذ يوم الثلاثاء ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول.