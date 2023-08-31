كوريا الشمالية تجري تدريبا على «ضربة نووية» لجارتها الجنوبية

أعلنت كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس، أنها أجرت تدريبا على تنفيذ ضربة نووية وذلك لتوجيه ضربات إلى مواقع قيادة ومطارات كوريا الجنوبية.

إطلاق صاروخين

ونقلا عن «سكاى نيوز عربية» أن وكالة الأنباء الكورية قالت في بيانها: «الوحدة الصاروخية أطلقت صاروخين بالستيين تكتيكيين باتجاه الشمال الشرقي بمطار بيونج يانج الدولي ونفذت مهمة الضربة النووية بشكل صحيح».

أكدت وزارة الدفاع اليابانية والجيش الكوري الجنوبي، مساء أمس الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً، سقط بالقرب من بحر اليابان، بعد ساعات من نشر الولايات المتحدة قاذفات «B-1B» بشكل منفصل، لإجراء تدريبات جوية للحلفاء، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» في نبأ عاجل.

تدريبات مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

يأتي إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإنهاء 11 يومًا من التدريبات العسكرية المشتركة، وهو ما نددت به بيونج يانج، فيما أجرت قاذفات «B-1B» تدريبات جوية منفصلة من كوريا الجنوبية واليابان في وقت سابق اليوم الأربعاء.